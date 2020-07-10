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Эксперт: российские компании пока не готовы перейти на отечественное ПО
Российские компании пока не готовы к полному переходу на отечественное программное обеспечение, так как не по всем классам есть альтернативы иностранному софту, РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:09
россия
михаил мишустин
антон силуанов
технологии
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, михаил мишустин, антон силуанов, технологии, экономика

Эксперт: российские компании пока не готовы перейти на отечественное ПО

19:09 10.07.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские компании пока не готовы к полному переходу на отечественное программное обеспечение, так как не по всем классам есть альтернативы иностранному софту, такое мнение РИА Новости высказал председатель совета директоров "СерчИнформ" Лев Матвеев.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей презентации на панельной дискуссии с участием IT-отрасли, указал, что госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное.
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"Я считаю, что мы не готовы, потому что есть сектора рынка, на которых и так главенствует российский софт, например, рынок информационной безопасности, он просто более качественный. А целиком перейти, я в это не очень верю... Наверное, логика есть в том, что при возможности, если есть отечественные альтернативы, то да, но далеко не по всем классам они есть", - рассказал Матвеев.
Эксперт привёл в пример проектные институты, которые не смогут в полной мере функционировать, если специалисты вместо "AutoCAD" (двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения - ред.) и "Pro/Engineer" (система трёхмерного проектирования для разработки изделий любой сложности - ред.) будут работать на отечественных программах. Также, по мнению эксперта, целиком отойти от использования Windows российским компаниям до 2021 года не удастся. Матвеев подчеркнул, что ни до 2021 года, ни дальше Россия в полной мере перейти на отечественней софт не сможет, так как "так быстро не разрабатываются основополагающие вещи".
"Существующий реестр российского ПО недостаточен для полного перехода. Ситуация, возможно, поменяется через 5-10 лет, но так быстро все не произойдет", - заключил Матвеев.
В декабре 2018 года Антон Силуанов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, подписал директиву о поэтапном переходе госкомпаний на отечественное ПО до 2021 года. В настоящее время такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. А в случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование этого.
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РоссияМихаил МишустинАнтон СилуановТехнологииЭкономика
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