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Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению международных рейсов
Московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:08
внуково
татьяна голикова
шереметьево (аэропорт)
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внуково, татьяна голикова, шереметьево (аэропорт), общество

Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению международных рейсов

19:08 10.07.2020
389
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта Шереметьево
Здание аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили РИА Новости представители авиагаваней.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты.
"Международный аэропорт "Шереметьево" готов к возобновлению обслуживания международных перевозок с 15 июля", - сказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"Да, готовы еще с 1 июня", - отметила пресс-секретарь "Внуково" Оксана Соколова.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
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ВнуковоТатьяна ГоликоваШереметьево (аэропорт)Общество
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