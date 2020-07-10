https://ria.ru/20200710/1574189435.html
Шереметьево и Внуково готовы к возобновлению международных рейсов
Московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:08
2020-07-10T19:08
внуково
татьяна голикова
шереметьево (аэропорт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f461e1665d32ef092b6eabd7f8834980.jpg
https://ria.ru/20200709/1574135401.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f461e1665d32ef092b6eabd7f8834980.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_26:0:2757:2048_1400x0_80_0_0_2745fe0ee19c5f99a4094e94fbba30ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155328/54/1553285421_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_661f9213692e687523f458df4424a63e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково, татьяна голикова, шереметьево (аэропорт), общество