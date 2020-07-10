Россия анализирует факторы повторного роста COVID-19 в других странах

"Первое – это анализ факторов, которые в зарубежных странах оказывают влияние на повторный рост заболеваемости и которые теоретически могут оказать влияние на такой же повторный рост заболеваемости в Российской Федерации", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте правительства.