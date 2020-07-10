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Россия анализирует ситуацию в странах, где ограничения сняли раньше
Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:06
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РИА Новости
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353
60
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60
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Россия анализирует ситуацию в странах, где ограничения сняли раньше

19:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее, заявила в пятницу на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит в странах мира, которые на более ранних стадиях вступили в эпидемический процесс и, соответственно, в более ранние сроки начали снимать ограничения, и анализируем, что в них происходит сейчас. РФ сейчас осуществляет исследования и наблюдения по следующим направлениям", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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