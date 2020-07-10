https://ria.ru/20200710/1574189330.html
Россия анализирует ситуацию в странах, где ограничения сняли раньше
Российские власти внимательно наблюдают за происходящим в тех странах, где ограничения из-за коронавируса начали снимать раньше, и анализирует происходящее,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:06
2020-07-10T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1400x0_80_0_0_c6157327f1892eedabd84731a56fa124.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, в мире