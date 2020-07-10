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Голикова сравнила уровень смертности с показателями 2019 года
Смертность в РФ за январь-май составляет 12,9 на тысячу населения, она на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:05
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова сравнила уровень смертности с показателями 2019 года

19:05 10.07.2020
472
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Смертность в РФ за январь-май составляет 12,9 на тысячу населения, она на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Общая смертность за январь-май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась на том же уровне, то есть не изменилась, прироста за пять месяцев у нас не произошло. Показатель составляет 12,9 на тысячу населения", - сказала она на брифинге.
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