https://ria.ru/20200710/1574189285.html
Голикова сравнила уровень смертности с показателями 2019 года
Смертность в РФ за январь-май составляет 12,9 на тысячу населения, она на уровне прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:05
2020-07-10T19:05
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество