Голикова сравнила уровень смертности с показателями 2019 года

"Общая смертность за январь-май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась на том же уровне, то есть не изменилась, прироста за пять месяцев у нас не произошло. Показатель составляет 12,9 на тысячу населения", - сказала она на брифинге.