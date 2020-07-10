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Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Россия воспринимает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека как очередной удар по отношениям двух стран, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:52
россия
мария захарова
mh17. расследование
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европейский суд по правам человека
нидерланды
в мире
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Гаага, после нескольких "залётов" с недостоверными данными и игнорированием норм международного права, не может считаться судом в принципе. Шоу да, клоунада, да. Но никак не объективный суд. Хорошо, что конституцию приняли. Не нужно обращать внимания на чужие косяки и не обоснованные амбиции.
1230
6 лет с момента крушения я верил что это укры сбили самолёт веря нашей пропаганде, но вот не давно в интернете посмотрел видео с независимыми экспертами - послушал доклад голландского прокурора обвинения в переводе - и понял что это наша позиция шита белыми нитками. Меня также возмущало что нашу страну не привлекали к расследованию - но эксперт сказал что в расследование принимают только страна - хозяин самолёта, чьи пассажиры находились на борту и страна где он упал. Украина отдала все свои права голландцам, у малазийцев не было должной квалификации - поэтому за дело взялись голландцы. Так что по закона икао нашей стране там и делать нечего было в этом расследование. Ещё меня удивило слушая прокурора что это именно наши затягивали следствие и мешали следствию - не укры как я думал смотря наш телек, а именно наши. Меня поразило что голландский прокурор сказал что у них есть свидетели под защитой что служили в донбасском ополчении и охраняли подходы к этому злосчастному буку.
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, mh17. расследование, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европейский суд по правам человека, нидерланды, в мире

Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран

19:04 10.07.2020 (обновлено: 22:52 10.07.2020)
20154
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия воспринимает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека как очередной удар по отношениям двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее Гаага подала иск против Москвы "за ее роль" в крушении малайзийского Boeing, документ находится на стадии рассмотрения.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
22 июня, 13:51
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Российские дипломаты считают, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.
"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования", — отметила Захарова.
В МИД также напомнили, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Крушение малайзийского Boeing

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а затем вернули обратно.
При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, ее запустили с подконтрольной Киеву территории.
Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и считает следствие предвзятым. Владимир Путин отмечал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
23 июня, 12:06
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
2162446461769
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РоссияМария ЗахароваMH17. РасследованиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Европейский суд по правам человекаНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Гаага, после нескольких "залётов" с недостоверными данными и игнорированием норм международного права, не может считаться судом в принципе. Шоу да, клоунада, да. Но никак не объективный суд. Хорошо, что конституцию приняли. Не нужно обращать внимания на чужие косяки и не обоснованные амбиции.
10 июля, 19:17
СКСергей К
23830094346
6 лет с момента крушения я верил что это укры сбили самолёт веря нашей пропаганде, но вот не давно в интернете посмотрел видео с независимыми экспертами - послушал доклад голландского прокурора обвинения в переводе - и понял что это наша позиция шита белыми нитками. Меня также возмущало что нашу страну не привлекали к расследованию - но эксперт сказал что в расследование принимают только страна - хозяин самолёта, чьи пассажиры находились на борту и страна где он упал. Украина отдала все свои права голландцам, у малазийцев не было должной квалификации - поэтому за дело взялись голландцы. Так что по закона икао нашей стране там и делать нечего было в этом расследование. Ещё меня удивило слушая прокурора что это именно наши затягивали следствие и мешали следствию - не укры как я думал смотря наш телек, а именно наши. Меня поразило что голландский прокурор сказал что у них есть свидетели под защитой что служили в донбасском ополчении и охраняли подходы к этому злосчастному буку.
10 июля, 20:17
ВОВася Обломов
2097432140
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