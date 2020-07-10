Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран

Ранее Гаага подала иск против Москвы "за ее роль" в крушении малайзийского Boeing, документ находится на стадии рассмотрения.

Российские дипломаты считают, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.

"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования", — отметила Захарова.

В МИД также напомнили, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Крушение малайзийского Boeing

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска . Его якобы доставили из России, а затем вернули обратно.

При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине , ее запустили с подконтрольной Киеву территории.

Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и считает следствие предвзятым. Владимир Путин отмечал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия.