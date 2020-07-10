https://ria.ru/20200710/1574189170.html
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Россия воспринимает обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека как очередной удар по отношениям двух стран, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:04
2020-07-10T22:52
россия
мария захарова
mh17. расследование
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европейский суд по правам человека
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149904/39/1499043974_0:0:3184:1790_1400x0_80_0_0_b45793f0783bb5af36016a091e42d731.jpg
https://ria.ru/20200622/1573299542.html
https://ria.ru/20200702/1573808163.html
https://ria.ru/20200623/1573351478.html
Сергей К
Гаага, после нескольких "залётов" с недостоверными данными и игнорированием норм международного права, не может считаться судом в принципе. Шоу да, клоунада, да. Но никак не объективный суд. Хорошо, что конституцию приняли. Не нужно обращать внимания на чужие косяки и не обоснованные амбиции.
1230
Вася Обломов
6 лет с момента крушения я верил что это укры сбили самолёт веря нашей пропаганде, но вот не давно в интернете посмотрел видео с независимыми экспертами - послушал доклад голландского прокурора обвинения в переводе - и понял что это наша позиция шита белыми нитками. Меня также возмущало что нашу страну не привлекали к расследованию - но эксперт сказал что в расследование принимают только страна - хозяин самолёта, чьи пассажиры находились на борту и страна где он упал. Украина отдала все свои права голландцам, у малазийцев не было должной квалификации - поэтому за дело взялись голландцы. Так что по закона икао нашей стране там и делать нечего было в этом расследование. Ещё меня удивило слушая прокурора что это именно наши затягивали следствие и мешали следствию - не укры как я думал смотря наш телек, а именно наши. Меня поразило что голландский прокурор сказал что у них есть свидетели под защитой что служили в донбасском ополчении и охраняли подходы к этому злосчастному буку.
365
150
россия
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149904/39/1499043974_0:0:3184:1790_1400x0_80_0_0_b45793f0783bb5af36016a091e42d731.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149904/39/1499043974_20:0:2751:2048_1400x0_80_0_0_b8a8f5db596d8dd8920c0afd27649991.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149904/39/1499043974_361:0:2409:2048_1400x0_80_0_0_d207b451ed69cde1a85c6b418ec662d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, mh17. расследование, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европейский суд по правам человека, нидерланды, в мире
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Россия воспринимает обращение Нидерландов
в Европейский суд
по правам человека как очередной удар по отношениям двух стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Ранее Гаага
подала иск против Москвы
"за ее роль" в крушении малайзийского Boeing, документ находится на стадии рассмотрения.
Российские дипломаты считают, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины.
"Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования", — отметила Захарова.
В МИД также напомнили, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.
Крушение малайзийского Boeing
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама
в Куала-Лумпур
рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Тогда украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры
Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук"
, принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска
. Его якобы доставили из России, а затем вернули обратно.
При этом, как отмечал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко
, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также свидетельства того, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине
, ее запустили с подконтрольной Киеву
территории.
Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и считает следствие предвзятым. Владимир Путин
отмечал, что Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия.
Суд по делу начался в Нидерландах 9 марта этого года. По нему проходят четыре фигуранта — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.