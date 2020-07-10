Патрушев озвучил прогноз по росту сельхозпроизводства в 2020 году

БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Рост производства сельскохозяйственной продукции в России в 2020 году может составить чуть более 1% к прошлому году, заявил глава Минсельхоза РФ Рост производства сельскохозяйственной продукции в России в 2020 году может составить чуть более 1% к прошлому году, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев

"Ожидаем, что индекс производства сельскохозяйственной продукции составит в этом году чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - на уровне 103,3%, напитков - 103%. По предварительной оценке, общий темп роста производства продукции АПК может составить порядка 102% к уровню 2019 года", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.

По его словам, это будут очень неплохие результаты в текущих условиях. "Они позволят отчасти компенсировать снижение в других отраслях и в целом помогут быстрее восстановиться отечественной экономике", - отметил министр. Он указал, что в 2020 году на динамике развития отрасли отразится пандемия коронавируса COVID-19.

Это связано, в частности, с определенным снижением покупательской способности, закрытием традиционных каналов сбыта продукции, заморозкой ряда инвестпроектов. "Тем не менее, я уверен в сохранении позитивного результата по итогам года. Российский АПК показал, что способен быстро адаптироваться к возникающим вызовам и находить новые возможности для развития", - добавил Патрушев.

Пандемия отразилась и на формате проведения Всероссийского дня поля, одного из важнейших событий в аграрной жизни страны. Министр указал, что с учетом эпидемиологической ситуации было принято решение расширить формат выставки, сделать ее доступной для посещения и в режиме онлайн.