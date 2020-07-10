Голикова предложила возобновить международные рейсы с 15 июля

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Для возобновления полетов в зарубежные страны заболеваемость коронавирусом там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Такие цифры должны держаться в стране 14 дней, то есть инкубационный период. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.

Как отметила Голикова, авиационным властям нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны отвечают критериям. Авиасообщение будет возобновляться взаимно.

Вице-премьер заявила, что власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж с 15 июля. По ее словам, это стало возможно так как в России уже долгое время снижаются темпы заболеваемости.

Также вице-премьер рассказала, что прилетевших из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вероятно, будут отправлять на карантин.

Список Роспотребнадзора

Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия. Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами. В список вошли Германия

Армения, Член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik заявил, что удивлен списком. По его словам, россиян в первую очередь интересуют Белоруссия Казахстан , так как там могут быть дела.

"Список нас удивил, особенно некоторые страны, которые нас еще не ждут, а мы уже рассматриваем вопрос, чтобы туда полететь. И наоборот, те страны, которые нас ждут, Египет Турция , почему-то в этот список не попали", – сказал Алексан Мкртчян.

Сроки расширения списка

Он выразил уверенность в том, что после первого этапа последуют другие.

"Мы уверены, что после первого этапа будет небольшая временная пауза, мы ждем окончательного открытия всех направлений уже до конца этого года: сентябрь, октябрь, ноябрь", – отметил он.

Член президиума АТА напомнил, что туриндустрию интересует в первую очередь открытие наиболее массовых направлений летнего отдыха.