https://ria.ru/20200710/1574188980.html
Голикова прокомментировала снижение новых случаев COVID-19 в России
Темпы снижения в РФ случаев выявления коронавируса отчасти объясняются сохранением или наращиванием уровня тестирования, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:00
2020-07-10T19:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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