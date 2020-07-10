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Голикова рассказала о показателях летальности при COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель летальности в случаях, когда коронавирус является основной причиной, составил в мае 2,5%. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:00
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Голикова рассказала о показателях летальности при COVID-19

19:00 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель летальности в случаях, когда коронавирус является основной причиной, составил в мае 2,5%.
"Если говорить о показателях летальности в Российской Федерации за май, такой показатель составил 2,5% в тех случаях, когда COVID является основной причиной. Но даже если суммировать – там, где COVID является основной причиной смерти, и там, где тест положительный, но причина смерти другая, то показатель летальности не превысил 4,1%", - сообщила Голикова, слова которой приводятся на сайте правительства.
По ее словам, в целом за апрель-май показатель летальности в Российской Федерации составил соответственно 2,3% и 3,8%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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