https://ria.ru/20200710/1574188928.html
Голикова рассказала о показателях летальности при COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель летальности в случаях, когда коронавирус является основной причиной, составил в мае 2,5%. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:00
2020-07-10T19:00
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здоровье - общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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