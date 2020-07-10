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Распространение нового коронавируса
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В Греции за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса
В Греции за последние сутки выявлены 60 новых случаев инфицирования коронавирусом, 40 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:58
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, греция, болгария, в мире

В Греции за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса

18:58 10.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 60 новых случаев инфицирования коронавирусом, 40 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу национальная организация общественного здравоохранения. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3732 человек.
Это рекордное за последние месяцы количество инфицированных за сутки – последний раз более 50 заболевших за сутки было 23 апреля, тогда зафиксировали 55 случаев. В четверг было 50 заболевших. До этого количество новых случаев было незначительным.
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После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти страны с 6 июля запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. С 14 июля всем въезжающим через КПП Промахонас на границе с Болгарией будет разрешено проехать в Грецию только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Решено также усилить контроль за соблюдением санитарных протоколов во всех предприятиях и учреждениях.
Национальная организация общественного здравоохранения сообщила также, что в отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 123 человека, говорится в сообщении.
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За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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