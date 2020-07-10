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Голикова оценила ситуацию со смертностью от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июне по отдельным регионам РФ предполагается серьезное снижение смертности от коронавируса, но по ряду регионов... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Голикова оценила ситуацию со смертностью от коронавируса

18:52 10.07.2020 (обновлено: 18:57 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июне по отдельным регионам РФ предполагается серьезное снижение смертности от коронавируса, но по ряду регионов будет рост.
"В июне мы предполагаем уже по отдельным регионам серьёзное снижение смертности от COVID. По каким-то регионам ещё будет продолжаться рост в силу их более позднего вступления в эпидемический процесс", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте кабмина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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