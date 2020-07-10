https://ria.ru/20200710/1574188760.html
Голикова оценила ситуацию со смертностью от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июне по отдельным регионам РФ предполагается серьезное снижение смертности от коронавируса, но по ряду регионов... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:52
2020-07-10T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1400x0_80_0_0_c6157327f1892eedabd84731a56fa124.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1400x0_80_0_0_c6157327f1892eedabd84731a56fa124.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ed01122f32ee0c962a8dd77fc043ea7d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_306:0:2354:2048_1400x0_80_0_0_3fcfb489657eec939881e14d22e67ec6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество