Голикова оценила ситуацию со смертностью от коронавируса

"В июне мы предполагаем уже по отдельным регионам серьёзное снижение смертности от COVID. По каким-то регионам ещё будет продолжаться рост в силу их более позднего вступления в эпидемический процесс", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте кабмина.