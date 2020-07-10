Митрополит Иларион прокомментировал решение по Святой Софии

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть выглядит как сознательное обострение отношений как в Турции, так и в мире, заявил в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Для православных христиан София Константинопольская остаётся святыней мирового значения, и её возвращение в статус мечети будет воспринято многими негативно, в том числе и в нашей стране. Не хочется давать резких оценок, но подобное решение выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений – как в Турции, так и во всем мире. Ответственных за это назначаю не я, их назначит история", - сказал митрополит Иларион.
На вопрос, как решение Госсовета Турции и подписанный в пятницу указ ее президента Тайипа Эрдогана об отмене музейного статуса Святой Софии и открытии ее для богослужений мусульман повлияет на российско-турецкие отношения, паломничество и туризм, он ответил: "Безусловно, осложнит их".
Разъясняя значение произошедшего события, глава Отдела внешних церковных связей отметил, что "Госсовет Турции отменил решение правительства Турции от 1934 года о статусе музея Святой Софии - и на этом основании президент Турции передал здание в ведение управления по делам религий Турции для организации богослужений". "Святая София вновь стала мечетью, как в Османскую эпоху", - подчеркнул митрополит Иларион.
Он отметил, что ему неизвестны примеры разделения здания для параллельного использования мусульманами по пятницам и христианами по воскресеньям. "Примеры подобных компромиссов мне не известны, и не думаю, чтобы они были возможны или уместны в данной ситуации", - заключил митрополит Иларион.
Госсовет Турции в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
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