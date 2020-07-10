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Голикова призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций
Вице-премьера РФ Татьяна Голикова призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:48
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций

18:48 10.07.2020
264
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьера РФ Татьяна Голикова призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа.
"В ряде субъектов, которые снимают ограничительные мероприятия, возобновляется вакцинация. Я призываю наших граждан активно включиться в процесс вакцинации от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте правительства.
Она также отметила необходимость продолжить соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 12:07
Мурашко ожидает, что около половины россиян сделают прививку от гриппа
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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