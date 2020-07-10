Голикова призвала россиян делать прививки от сезонных инфекций

"В ряде субъектов, которые снимают ограничительные мероприятия, возобновляется вакцинация. Я призываю наших граждан активно включиться в процесс вакцинации от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте правительства.