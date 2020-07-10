Голикова назвала округа с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае

"Если говорить о федеральных округах, то по маю наибольший уровень смертности от COVID зарегистрирован в Центральном федеральном округе, затем идёт Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский, Южный, Сибирский федеральные округа, Уральский и затем Дальневосточный федеральные округа. То, как я сейчас перечислила распределение по федеральным округам, чётко совпадает с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции в соответствии с эпидемическим процессом, который развивается в РФ", - сказала она.