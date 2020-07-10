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Голикова назвала округа с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае
Наибольший уровень смертности от COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:55
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татьяна голикова
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна голикова, северо-западный фо, приволжский фо, центральный фо, общество

Голикова назвала округа с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае

18:48 10.07.2020 (обновлено: 18:55 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольший уровень смертности от COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, заявила на брифинге в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
"Если говорить о федеральных округах, то по маю наибольший уровень смертности от COVID зарегистрирован в Центральном федеральном округе, затем идёт Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский, Южный, Сибирский федеральные округа, Уральский и затем Дальневосточный федеральные округа. То, как я сейчас перечислила распределение по федеральным округам, чётко совпадает с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции в соответствии с эпидемическим процессом, который развивается в РФ", - сказала она.
По ее словам, власти продолжают вести работу по выверке медицинской статистики, по патологоанатомическим вскрытиям. "И те показатели, которые сегодня опубликовал Росстат за май, также с учётом патологоанатомических вскрытий, которые осуществляются в субъектах РФ, будут корректироваться. В июне мы предполагаем уже по отдельным регионам серьёзное снижение смертности от COVID. По каким-то регионам ещё будет продолжаться рост в силу их более позднего вступления в эпидемический процесс", - пояснила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваСеверо-Западный ФОПриволжский ФОЦентральный ФООбщество
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