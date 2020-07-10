Голикова назвала округа с наибольшей смертностью от COVID-19 в мае

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольший уровень смертности от COVID-19 в мае зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, заявила на брифинге в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
"Если говорить о федеральных округах, то по маю наибольший уровень смертности от COVID зарегистрирован в Центральном федеральном округе, затем идёт Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Кавказский, Южный, Сибирский федеральные округа, Уральский и затем Дальневосточный федеральные округа. То, как я сейчас перечислила распределение по федеральным округам, чётко совпадает с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции в соответствии с эпидемическим процессом, который развивается в РФ", - сказала она.
По ее словам, власти продолжают вести работу по выверке медицинской статистики, по патологоанатомическим вскрытиям. "И те показатели, которые сегодня опубликовал Росстат за май, также с учётом патологоанатомических вскрытий, которые осуществляются в субъектах РФ, будут корректироваться. В июне мы предполагаем уже по отдельным регионам серьёзное снижение смертности от COVID. По каким-то регионам ещё будет продолжаться рост в силу их более позднего вступления в эпидемический процесс", - пояснила Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.