РСПП проведет форум по контрольно-надзорной деятельности в рамках НРБ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей проведет в рамках Недель российского бизнеса еще один форум, который будет посвящен контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, рассказали РИА Новости в РСПП.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
"14 июля 2020 года, в 11.00, в рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проводит форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее", - сообщили в союзе.
Там отметили, что в формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят ход реализации механизма регуляторной гильотины, повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в совершенствовании контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, статус законопроектов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), другие вопросы.
В рамках мероприятия с приветствием выступит президент РСПП Александр Шохин. К участию приглашены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов и другие.