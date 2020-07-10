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РСПП проведет форум по контрольно-надзорной деятельности в рамках НРБ
Российский союз промышленников и предпринимателей проведет в рамках Недель российского бизнеса еще один форум, который будет посвящен контрольно-надзорной и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:45
россия
неделя российского бизнеса-2020
алексей алешин
андрей цыганов
российский союз промышленников и предпринимателей
константин чуйченко
экономика
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россия, неделя российского бизнеса-2020, алексей алешин, андрей цыганов, российский союз промышленников и предпринимателей, константин чуйченко, экономика

РСПП проведет форум по контрольно-надзорной деятельности в рамках НРБ

18:45 10.07.2020
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© РИА НовостиГенеральный информационный партнер Недели российского бизнеса 2019 агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня"
Генеральный информационный партнер Недели российского бизнеса 2019 агентство РИА Новости медиагруппы Россия сегодня
© РИА Новости
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей проведет в рамках Недель российского бизнеса еще один форум, который будет посвящен контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, рассказали РИА Новости в РСПП.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
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"14 июля 2020 года, в 11.00, в рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проводит форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее", - сообщили в союзе.
Там отметили, что в формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят ход реализации механизма регуляторной гильотины, повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в совершенствовании контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, статус законопроектов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), другие вопросы.
В рамках мероприятия с приветствием выступит президент РСПП Александр Шохин. К участию приглашены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов и другие.
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6 июля, 16:54
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РоссияНеделя Российского Бизнеса-2020Алексей АлешинАндрей ЦыгановРоссийский союз промышленников и предпринимателейКонстантин ЧуйченкоЭкономика
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