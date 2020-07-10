РСПП проведет форум по контрольно-надзорной деятельности в рамках НРБ

"14 июля 2020 года, в 11.00, в рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проводит форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее", - сообщили в союзе.

Там отметили, что в формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят ход реализации механизма регуляторной гильотины, повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в совершенствовании контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, статус законопроектов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), другие вопросы.