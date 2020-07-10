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Распространение нового коронавируса
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Голикова рассказала о разработке вакцины от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что разработка вакцины от коронавируса пока идет в графике, утвержденном правительством РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:46
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о разработке вакцины от коронавируса

18:45 10.07.2020 (обновлено: 18:46 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что разработка вакцины от коронавируса пока идет в графике, утвержденном правительством РФ.
"Безусловно, мы очень стараемся подготовить к новому эпидсезону вакцину от новой коронавирусной инфекции. Эта работа активно ведётся большим количеством наших учреждений и коммерческим сектором. Здесь информация даётся, мы пока идём в графике, который был утверждён правительством", - сказала Голикова, слова которой приводятся на сайте кабмина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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