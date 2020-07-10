Опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, заявили в Минсельхозе

БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Минсельхоз РФ ожидает его на уровне 122,5 миллиона тонн, а сбор пшеницы может достигнуть 75 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В ряде регионов в настоящее время мы наблюдаем неблагоприятные погодные условия, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Минсельхоз держит эту ситуацию на постоянном контроле и находится в плотном взаимодействии с руководством субъектов. Вместе с тем серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.

"Итоги весенней кампании и текущее состояние посевов позволяют нам прогнозировать достаточно высокий урожай зерна в этом году - порядка 122,5 миллиона тонн, в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы", - добавил министр.

Патрушев также указал, что это будет уже четвертый раз за последние пять лет, когда валовой сбор превысит отметку в 120 миллионов тонн. "Можно говорить об определенной закономерности в этой сфере и четко прослеживаемой тенденции к более широкому использованию селекционных достижений и современных агротехнологий, техническому обновлению отрасли", - сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что в целом посевная кампания в России в текущем году прошла штатно и достаточно успешно. Площадь сева составила 80,2 миллиона гектаров, что на 300 тысяч гектаров (на 0,4%) больше, чем в прошлом году. При этом в активную фазу уже переходит уборка, которая стартовала в южных регионах страны.