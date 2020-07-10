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Опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, заявили в Минсельхозе
Серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Минсельхоз РФ ожидает его на уровне 122,5 миллиона тонн, а сбор пшеницы может достигнуть 75... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:10
экономика
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экономика

Опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, заявили в Минсельхозе

18:44 10.07.2020 (обновлено: 19:10 10.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БРЯНСК, 10 июл - РИА Новости. Серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Минсельхоз РФ ожидает его на уровне 122,5 миллиона тонн, а сбор пшеницы может достигнуть 75 миллионов тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"В ряде регионов в настоящее время мы наблюдаем неблагоприятные погодные условия, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Минсельхоз держит эту ситуацию на постоянном контроле и находится в плотном взаимодействии с руководством субъектов. Вместе с тем серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна", - сказал Патрушев журналистам в ходе Всероссийского дня поля-2020.
"Итоги весенней кампании и текущее состояние посевов позволяют нам прогнозировать достаточно высокий урожай зерна в этом году - порядка 122,5 миллиона тонн, в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы", - добавил министр.
Патрушев также указал, что это будет уже четвертый раз за последние пять лет, когда валовой сбор превысит отметку в 120 миллионов тонн. "Можно говорить об определенной закономерности в этой сфере и четко прослеживаемой тенденции к более широкому использованию селекционных достижений и современных агротехнологий, техническому обновлению отрасли", - сказал глава Минсельхоза.
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Он отметил, что в целом посевная кампания в России в текущем году прошла штатно и достаточно успешно. Площадь сева составила 80,2 миллиона гектаров, что на 300 тысяч гектаров (на 0,4%) больше, чем в прошлом году. При этом в активную фазу уже переходит уборка, которая стартовала в южных регионах страны.
В ходе пленарной сессии в рамках Всероссийского дня поля Патрушев сообщил, что на сегодняшний день зерновые культуры в целом по стране собраны с площади в 5,2 миллиона гектаров, намолочено 16,6 миллиона тонн зерна. "Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, картофеля - около 22 миллионов тонн, овощей - 14,1 миллиона тонн", - сообщил министр.
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