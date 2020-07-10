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Заявивший о давлении из-за дел Порошенко следователь подал иск против ГБР
Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий подал иск против Государственного... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:39
государственное бюро расследований украины
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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государственное бюро расследований украины, петр порошенко, киев, украина, в мире

Заявивший о давлении из-за дел Порошенко следователь подал иск против ГБР

18:39 10.07.2020
204
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий подал иск против Государственного бюро расследований (ГБР) из-за предупреждения о его увольнении из ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Ранее Корецкий заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом Госбюро расследований слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
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Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого к Государственному бюро расследований. Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова по предупреждению о предстоящем увольнении Олега Корецкого", - говорится в сообщении на сайте суда.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
В пятницу адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского относительно деятельности банка.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
8 июля, 15:15
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Государственное бюро расследований УкраиныПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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