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В Австралии одобрили "Ремдесивир" в качестве лекарства при COVID-19
Власти Австралии официально одобрили первое лекарство для лечения при коронавирусе, им стал противовирусный препарат "Ремдесивир", говорится в заявлении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:39
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, австралия, общество

В Австралии одобрили "Ремдесивир" в качестве лекарства при COVID-19

18:39 10.07.2020
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Власти Австралии официально одобрили первое лекарство для лечения при коронавирусе, им стал противовирусный препарат "Ремдесивир", говорится в заявлении Австралийской администрации лекарственных средств (TGA).
"Администрация лекарственных средств (TGA) предоставила предварительное одобрение "Ремдесивира" (Veklury, компания Gilead Sciences) в качестве первого варианта лечения COVID-19. Он получил предварительное разрешение на применение у взрослых и подростков с тяжелыми симптомами COVID-19, которые были госпитализированы", - говорится в заявлении на сайте администрации.
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Отмечается, что "Ремдесивир" "является наиболее перспективным вариантом лечения, позволяющим сократить время госпитализации пациентов с тяжелой коронавирусной инфекцией".
Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией.
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