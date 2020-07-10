В Австралии одобрили "Ремдесивир" в качестве лекарства при COVID-19

"Администрация лекарственных средств (TGA) предоставила предварительное одобрение "Ремдесивира" (Veklury, компания Gilead Sciences) в качестве первого варианта лечения COVID-19. Он получил предварительное разрешение на применение у взрослых и подростков с тяжелыми симптомами COVID-19, которые были госпитализированы", - говорится в заявлении на сайте администрации.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией.