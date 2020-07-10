Опрос: большинство американцев не одобряют мер властей против COVID-19

Согласно данным исследования, 67% участников опроса заявили о своем неодобрении действий президента "в ответ на коронавирус". Одна треть респондентов - 33% - выразила противоположное мнение. Среди республиканцев доля тех, кто поддерживает президента в его мерах из-за пандемии, составила 78%.

В последние недели в некоторых штатах США значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в стране зафиксировали более 63 тысяч случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. Всего в США выявили более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.