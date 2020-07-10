https://ria.ru/20200710/1574187884.html
Опрос: большинство американцев не одобряют мер властей против COVID-19
Две трети жителей США заявили, что не одобряют меры, принятые президентом США Дональдом Трампом в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса, РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:39
2020-07-10T18:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
воз
сша
в мире
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https://ria.ru/20200707/1573971643.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573802685_0:257:3067:1982_1400x0_80_0_0_1cb87c038cf32c7647dc2c03a5e59fb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, воз, сша, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Две трети жителей США
заявили, что не одобряют меры, принятые президентом США Дональдом Трампом
в связи с пандемией коронавируса
, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Согласно данным исследования, 67% участников опроса заявили о своем неодобрении действий президента "в ответ на коронавирус". Одна треть респондентов - 33% - выразила противоположное мнение. Среди республиканцев доля тех, кто поддерживает президента в его мерах из-за пандемии, составила 78%.
Опрос, участие в котором приняли 711 совершеннолетних жителей страны, проводился 8-9 июля на английском и испанском языках. Статистическая погрешность составляет 4,1 процентных пункта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
В последние недели в некоторых штатах США значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в стране зафиксировали более 63 тысяч случаев заражения, 990 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались. Всего в США выявили более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 133 тысяч человек. Выздоровели более 969 тысяч заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.