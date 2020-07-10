Медиаменеджеры стран БРИКС: во время пандемии аудитория СМИ выросла

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Наряду с трудностями пандемия коронавируса принесла СМИ стран БРИКС и позитивные моменты – рост аудитории, возможность принятия новых технологических и организационных решений. Такое общее мнение высказали медиаменеджеры из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР на круглом столе, организованном информационным агентством и радио Наряду с трудностями пандемия коронавируса принесла СМИ стран БРИКС и позитивные моменты – рост аудитории, возможность принятия новых технологических и организационных решений. Такое общее мнение высказали медиаменеджеры из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР на круглом столе, организованном информационным агентством и радио Sputnik

В ходе онлайн-заседания они обсудили уровень доверия аудитории к СМИ, новые вызовы, которые самоизоляция поставила перед журналистами, и решения, продиктованные необходимостью работы в новых условиях. Модератором круглого стола выступил директор Sputnik по международному сотрудничеству Василий Пушков.

"Изменения несут пользу человечеству. После пандемии люди будут больше заботиться друг о друге, и мы сможем создать общую почву для публичных обсуждений", – считает главный редактор ведущего бразильского интернет-портала Brasil247 Леонардо Аттуш. "СМИ – часть общества, и пандемия показала нам путь дальнейшего развития. Даже если мы не сможем работать в старых форматах, есть новые пути для преодоления трудностей", – уверен основатель и главный редактор индийских StratNews Global и Bharat Shakti Нитин Гокале.

"Пришло время изменения формата в медиаидустрии. Нам нужно не упустить момент и использовать его для нашего блага и развития новой бизнес-модели в наших СМИ", – подчеркнула заместитель главного редактора интернет-проектов China Daily Лайчи Ли. Как полагает фотодиректор информационного агентства ANA (ЮАР) Иен Лэндсберг, COVID-19 приведет к упадку старых форм медиа, но "фундаментом работы СМИ во всех форматах останется четкое изложение фактов и различных точек зрения".

"Медиаиндустрия – одна из самых устойчивых и жизнеспособных отраслей мировой экономии. Мы являемся проводниками информации, и люди всегда будут в нас нуждаться, поэтому COVID-19 не станет концом для СМИ", – резюмировала заместитель руководителя объединенной дирекции иновещания информационного агентства и радио Sputnik Татьяна Кухарева.