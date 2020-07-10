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Медиаменеджеры стран БРИКС: во время пандемии аудитория СМИ выросла
Наряду с трудностями пандемия коронавируса принесла СМИ стран БРИКС и позитивные моменты – рост аудитории, возможность принятия новых технологических и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:27
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353
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sputnik, брикс

Медиаменеджеры стран БРИКС: во время пандемии аудитория СМИ выросла

18:27 10.07.2020
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© Sputnik / Владимир ТрефиловМедиаменеджеры стран БРИКС, на круглом столе, организованном информационным агентством и радио Sputnik
Медиаменеджеры стран БРИКС, на круглом столе, организованном информационным агентством и радио Sputnik
© Sputnik / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Наряду с трудностями пандемия коронавируса принесла СМИ стран БРИКС и позитивные моменты – рост аудитории, возможность принятия новых технологических и организационных решений. Такое общее мнение высказали медиаменеджеры из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР на круглом столе, организованном информационным агентством и радио Sputnik.
В ходе онлайн-заседания они обсудили уровень доверия аудитории к СМИ, новые вызовы, которые самоизоляция поставила перед журналистами, и решения, продиктованные необходимостью работы в новых условиях. Модератором круглого стола выступил директор Sputnik по международному сотрудничеству Василий Пушков.
"Изменения несут пользу человечеству. После пандемии люди будут больше заботиться друг о друге, и мы сможем создать общую почву для публичных обсуждений", – считает главный редактор ведущего бразильского интернет-портала Brasil247 Леонардо Аттуш. "СМИ – часть общества, и пандемия показала нам путь дальнейшего развития. Даже если мы не сможем работать в старых форматах, есть новые пути для преодоления трудностей", – уверен основатель и главный редактор индийских StratNews Global и Bharat Shakti Нитин Гокале.
"Пришло время изменения формата в медиаидустрии. Нам нужно не упустить момент и использовать его для нашего блага и развития новой бизнес-модели в наших СМИ", – подчеркнула заместитель главного редактора интернет-проектов China Daily Лайчи Ли. Как полагает фотодиректор информационного агентства ANA (ЮАР) Иен Лэндсберг, COVID-19 приведет к упадку старых форм медиа, но "фундаментом работы СМИ во всех форматах останется четкое изложение фактов и различных точек зрения".
"Медиаиндустрия – одна из самых устойчивых и жизнеспособных отраслей мировой экономии. Мы являемся проводниками информации, и люди всегда будут в нас нуждаться, поэтому COVID-19 не станет концом для СМИ", – резюмировала заместитель руководителя объединенной дирекции иновещания информационного агентства и радио Sputnik Татьяна Кухарева.
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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