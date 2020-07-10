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Приезжающих из-за рубежа могут выборочно тестировать на COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при наличии симптомов у приезжающих из-за рубежа граждан РФ сотрудники Роспотребнадзора могут выборочно проводить... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:22
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Приезжающих из-за рубежа могут выборочно тестировать на COVID-19

18:22 10.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при наличии симптомов у приезжающих из-за рубежа граждан РФ сотрудники Роспотребнадзора могут выборочно проводить ПЦР-тестирование на коронавирус.
"Мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - сказала Голикова в ходе брифинга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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