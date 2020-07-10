Карантин для пассажиров некоторых вывозных рейсов сохранится

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сохранении 14-дневного карантина для прибывающих вывозными рейсами из стран с неблагоприятной эпидситуацией.
"Что касается вывозных рейсов, которые, судя по всему, будут еще какое-то время у нас сохраняться, несмотря на значительное количество граждан, которых РФ уже вывезла из зарубежных стран, для этих граждан в соответствии с поручением оперативного штаба также планируются некоторые изменения карантинного режима. В странах, где эпидситуация неблагополучная, и граждане оттуда приезжают, может быть сохранен 14-дневный карантин, или, если граждане не имеют теста на COVID, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор", - сказала Голикова на брифинге.
Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, они могут следовать до места своего жительства, добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.