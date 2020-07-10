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Трамп обвинил Байдена в плагиате его экономической программы
Президент США республиканец Дональд Трамп в пятницу обвинил своего вероятного соперника по выборам демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:16
президентские выборы в сша - 2020
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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келлиэнн конуэй, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп обвинил Байдена в плагиате его экономической программы

18:16 10.07.2020
202
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп в пятницу обвинил своего вероятного соперника по выборам демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы.
Байден в четверг пообещал только за первый свой срок выделить 700 миллиардов долларов на закупку американской продукции и научно-исследовательские работы, что позволит создать как минимум пять миллионов новых рабочих мест.
"Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать (в экономике). Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал. Разница в том, что он не может этого сделать, и он знает, что не сделает", - сказал Трамп журналистам.
В свою очередь советник президента Келлиэн Конуэй отметила в беседе с журналистами, что Байден позаимствовал часть своего плана у "левого" сенатора-демократа Берни Сандерса.
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Президентские выборы в США - 2020Келлиэнн КонуэйДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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