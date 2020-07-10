Трамп обвинил Байдена в плагиате его экономической программы

"Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать (в экономике). Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал. Разница в том, что он не может этого сделать, и он знает, что не сделает", - сказал Трамп журналистам.