https://ria.ru/20200710/1574186807.html
Иностранцев обяжут тестироваться на COVID-19 для въезда в Россию
Иностранцы для въезда в РФ должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прибытия в Россию,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:14
2020-07-10T18:17
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200710/1574185224.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108637_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_0ef70028134ce6d26a4cd1886a000821.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество