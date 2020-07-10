Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574186718.html
Посла Китая вызвали в МИД Германии из-за ситуации вокруг Гонконга
Посол Китая был вызван сегодня в МИД ФРГ в связи с ситуацией вокруг Гонконга, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства Германии. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:13
мид германии
германия
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_0:25:3556:2025_1400x0_80_0_0_add9e1931e6ce16c7b9c2c0de1a82753.jpg
https://ria.ru/20200709/1574099174.html
германия
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_0:25:3556:2025_1400x0_80_0_0_add9e1931e6ce16c7b9c2c0de1a82753.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_413:0:3144:2048_1400x0_80_0_0_4d9d08833ea8d78319d347c4d8770d1a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151272/22/1512722228_754:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_9cf3199c3c0475d5a533003e2e96da52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид германии, германия, пекин, китай, в мире

Посла Китая вызвали в МИД Германии из-за ситуации вокруг Гонконга

18:13 10.07.2020
675
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Гонконг. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Посол Китая был вызван сегодня в МИД ФРГ в связи с ситуацией вокруг Гонконга, заявили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства Германии.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
"Сегодня китайского посла пригласили на беседу в федеральное министерство иностранных дел. Там статс-секретарь Бергер вновь изложил ему позицию федерального правительства. Федеральное правительство вместе со своими партнерами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьезно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права", - заявили в МИД Германии.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 11:08
В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
3810314
Обсудить 0
МИД ГерманииГерманияПекинКитайВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил Байдена в плагиате его экономической программы
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
ЦБ заявил о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные
Пассажиры в аэропорту Внуково
Иностранцев обяжут тестироваться на COVID-19 для въезда в Россию
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Ираклий Гарибашвили
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
Дмитрий Козак
Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
На Украине отчитались о строительстве "стены" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский упростил поступление в вузы для выпускников из Крыма и Донбасса
Здание Министерства Юстиции России
ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске по крушению MH17
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Греции назвали ситуацию с собором Святой Софии "открытым вызовом" миру
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Алексей Резников
В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
Лента новостейМолния