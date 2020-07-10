Посла Китая вызвали в МИД Германии из-за ситуации вокруг Гонконга

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
"Сегодня китайского посла пригласили на беседу в федеральное министерство иностранных дел. Там статс-секретарь Бергер вновь изложил ему позицию федерального правительства. Федеральное правительство вместе со своими партнерами по ЕС выразило ряд опасений, что закон серьезно подорвет обширную автономию Гонконга и отрицательно скажется на независимости судебной власти и верховенстве права", - заявили в МИД Германии.
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