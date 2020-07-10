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Стартовал новый этап конкурса для школьников "Большая перемена"
Стартовал этап решения кейсовых задач всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:28
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Стартовал новый этап конкурса для школьников "Большая перемена"

18:10 10.07.2020 (обновлено: 18:28 10.07.2020)
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© Фото : Россия - страна возможностейСтартовал новый этап конкурса для школьников "Большая перемена"
Стартовал новый этап конкурса для школьников Большая перемена
© Фото : Россия - страна возможностей
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Стартовал этап решения кейсовых задач всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба "РСВ".
На этапе "Командное состязание", который пройдет до 22 июля, участникам предстоит сформировать команды из 2-5 человек и пригласить наставника – любимого педагога. Команды будут работать над решением кейсовых заданий, которые разработали партнеры конкурса "Большая перемена" - более 30 крупнейших российских компаний и вузов.
Как сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, всего для участников конкурса подготовлены 58 кейсов по 9 тематическим направлениям конкурса.
"Это практические задания, посвященные какой-либо отраслевой проблеме. Участникам предстоит проанализировать разные точки зрения и на их основе найти собственное решение. Кейсовое задание требует не только демонстрации глубоких знаний по заявленной теме, но и активных действий: кому-то понадобится создать схему или модель, кто-то разработает концепцию развития проекта или бизнес-план, а кто-то проявит свои творческие таланты", – привели в пресс-службе слова Комиссарова.
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По итогам "Командного состязания" в полуфинал конкурса выйдут лидеры и наставники команд, которые лучше всех справились с кейсом. Полуфиналы "Большой перемены" пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в октябре.
В конкурсе "Большая перемена" принимают участие более миллиона старшеклассников, он проходит по 9 тематическим направлениям: журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Твори!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").
В полуфиналы конкурса выйдут 6 тысяч школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат призы в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.
Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) на создание образовательных возможностей и техническое оснащение, отметили в пресс-службе.
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