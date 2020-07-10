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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574186553.html
Голикова рассказала о показателях, необходимых для восстановления полетов
Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, заявила РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:08
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185479_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c333fa73ca5f76d73af24353e6261533.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о показателях, необходимых для восстановления полетов

18:08 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Второй показатель – это среднесуточный прирост также за 14 дней новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. И этот показатель не должен превышать единицу, то есть 1%", - сказала Голикова на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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