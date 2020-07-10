https://ria.ru/20200710/1574186553.html
Голикова рассказала о показателях, необходимых для восстановления полетов
Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, заявила РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:08
2020-07-10T18:08
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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https://ria.ru/20200710/1574185609.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185479_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c333fa73ca5f76d73af24353e6261533.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество