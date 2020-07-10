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Голикова предложила определить страны для возобновления авиасообщения
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиационным властям предлагается провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:06
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татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, в мире

Голикова предложила определить страны для возобновления авиасообщения

18:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиационным властям предлагается провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для возобновления международных рейсов, и готовы возобновить авиасообщение с Россией.
"Российская Федерация, руководствуясь, как я уже сказала, принципом взаимности и теми межправительственными договорами, которые сегодня действуют, предлагает нашим авиационным властям провести соответствующие переговоры с иностранными авиационными властями для того, чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией", - заявила Голикова на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
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