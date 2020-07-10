Голикова предложила определить страны для возобновления авиасообщения

"Российская Федерация, руководствуясь, как я уже сказала, принципом взаимности и теми межправительственными договорами, которые сегодня действуют, предлагает нашим авиационным властям провести соответствующие переговоры с иностранными авиационными властями для того, чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией", - заявила Голикова на брифинге.