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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:06
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коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, в мире

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

18:06 10.07.2020
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца месяца и сохранить большую часть введенных из-за коронавируса ограничений.
"Последние три недели мы наблюдаем снижение количества случаев, но ситуация на мировом и региональном уровне не позволяет нам ввести новое снятие ограничений. Было принято решение продлить до 31 июля режим чрезвычайного положения в области здравоохранения", - сказал Кику.
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По словам премьера, останутся в силе запреты на работу ночных клубов, парков аттракционов, детских садов, детских лагерей отдыха. Также остается в силах требование нахождения в карантине в течение 14 дней для лиц, которые въезжают в республику.
В то же время с 16 июля смогут работать в нормальном режиме спортивные залы, также разрешена работа бассейнов. Поэтапно будет восстановлена работа реабилитационных центров.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 924 зарегистрированных случаях коронавируса, 635 из которых стали летальными.
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В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ион КикуКоронавирусыВОЗМолдавияВ мире
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