https://ria.ru/20200710/1574186440.html
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:06
2020-07-10T18:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ион кику
коронавирусы
воз
молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, ион кику, коронавирусы, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости.
Премьер Молдавии Ион Кику
на брифинге в пятницу сообщил, что власти приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца месяца и сохранить большую часть введенных из-за коронавируса
ограничений.
"Последние три недели мы наблюдаем снижение количества случаев, но ситуация на мировом и региональном уровне не позволяет нам ввести новое снятие ограничений. Было принято решение продлить до 31 июля режим чрезвычайного положения в области здравоохранения", - сказал Кику.
По словам премьера, останутся в силе запреты на работу ночных клубов, парков аттракционов, детских садов, детских лагерей отдыха. Также остается в силах требование нахождения в карантине в течение 14 дней для лиц, которые въезжают в республику.
В то же время с 16 июля смогут работать в нормальном режиме спортивные залы, также разрешена работа бассейнов. Поэтапно будет восстановлена работа реабилитационных центров.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 924 зарегистрированных случаях коронавируса, 635 из которых стали летальными.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.