Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов

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Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.