Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574186315.html
Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
Кипарисовое озеро – одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубов воды на каждый полив.
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.