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Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
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РИА Новости
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Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов
Кипарисовое озеро – одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубов воды на каждый полив.
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РИА Новости
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видео, анапа, видео
Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
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Пожарные спасают пересохшее озеро кипарисов

18:05 10.07.2020 (обновлено: 20:41 10.07.2020)
666
Кипарисовое озеро — одно из самых известных мест в Анапе. Еще недавно кипарисы находились в центре водоема, но теперь он пересох. Чтобы спасти деревья, пожарные машины приезжают сюда несколько раз в неделю и тратят порядка десяти кубометров воды на каждый полив.
8101714
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Анапа
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