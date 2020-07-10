Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20200710/1574186100.html
Власти Ростовской области напомнили, как важно следить за детьми у воды
Семь детей погибли на водоемах Ростовской области чуть больше чем за один месяц, взрослым следует внимательнее следить за детьми и не оставлять их у воды без... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:02
ростовская область
игорь гуськов
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150076/35/1500763570_0:147:3122:1903_1400x0_80_0_0_dee102199829fb499270d41b96d12cd6.jpg
https://ria.ru/20200710/1574169133.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150076/35/1500763570_0:147:3122:1903_1400x0_80_0_0_dee102199829fb499270d41b96d12cd6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150076/35/1500763570_196:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_3d43b64435ca10590ac1bdbf9d900fa0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150076/35/1500763570_537:0:2585:2048_1400x0_80_0_0_9d20f2d75ca01bc0b5992251ad4407ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь гуськов, ростовская область, общество

Власти Ростовской области напомнили, как важно следить за детьми у воды

18:02 10.07.2020
62
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Семь детей погибли на водоемах Ростовской области чуть больше чем за один месяц, взрослым следует внимательнее следить за детьми и не оставлять их у воды без присмотра, сообщает правительство региона.
"С начала лета на водоемах Ростовской области погибли семь детей", - говорится в сообщении. Основными причинами гибели стали купание в необорудованных местах, отсутствия внимания со стороны взрослых за купающимися детьми, неумение плавать, игнорирование правил поведения на воде.
По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова, безопасность детей зависит не только от того, как оборудованы пляжи и какое на них количество спасателей. "Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. Какие бы мы строгие меры не предпринимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии", - сказал он на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
Он обратил внимание на то, что родители не должны оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.
Сотрудники МЧС
14:09
МЧС на Урале наградит восьмиклассника, который спас тонущего ребенка
Согласно рекомендациям спасателей, ребенка обязательно нужно научить плавать и отдыхать на воде, а если он еще не умеет, заходить в воду нужно вместе с ним, причем вода должна быть не выше его пояса. Ребенка нужно научить не бояться звать на помощь, если он попал в беду, а взрослым следует уметь оказывать первую помощь.
Купаться можно только в разрешенных местах при температуре воды не ниже 18 градусов. После долгого пребывания на солнце нужно провести некоторое время в тени и только потом постепенно заходить в воду. Ребенку не следует разрешать купаться дольше 15 минут, без повода кричать в воде, заплывать далеко от берега и прыгать с мостов.
000000
Обсудить 0
Ростовская областьИгорь ГуськовРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Эпидемиологи проработали критерии возобновления Россией авиасообщения
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова объяснила обсуждение возобновления международных полетов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Голикова рассказала о показателях, необходимых для восстановления полетов
Кладбище
В России отметили рост уровня смертности
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии стал мечетью
Смартфон
На iPhone по всему миру произошел сбой
Айсен Николаев
Глава Якутии предложил ОАК модель создания авиакомпании
Ветеран ВОВ
В Ростовской области ветеранов ВОВ обеспечат бесплатной связью
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Росстат объявил о 7444 умерших от коронавируса в мае
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили снижение профицита внешней торговли в мае
Здание Центрального банка РФ
ЦБ отметил снижение профицита внешней торговли России в первом полугодии
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили снижение профицита текущего счета платежного баланса России
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Протесты в США
В Теннесси проголосовали за демонтаж бюста генерала конфедератов
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ отметили рост чистого оттока капитала из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
Лента новостейМолния