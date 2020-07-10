Власти Ростовской области напомнили, как важно следить за детьми у воды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Семь детей погибли на водоемах Семь детей погибли на водоемах Ростовской области чуть больше чем за один месяц, взрослым следует внимательнее следить за детьми и не оставлять их у воды без присмотра, сообщает правительство региона.

"С начала лета на водоемах Ростовской области погибли семь детей", - говорится в сообщении. Основными причинами гибели стали купание в необорудованных местах, отсутствия внимания со стороны взрослых за купающимися детьми, неумение плавать, игнорирование правил поведения на воде.

По словам первого замгубернатора Игоря Гуськова , безопасность детей зависит не только от того, как оборудованы пляжи и какое на них количество спасателей. "Жизнь и здоровье детей напрямую зависит от внимания взрослых. Какие бы мы строгие меры не предпринимали для обеспечения безопасности, если взрослые оставляют возле воды малышей, это может привести к трагедии", - сказал он на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Он обратил внимание на то, что родители не должны оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.

Согласно рекомендациям спасателей, ребенка обязательно нужно научить плавать и отдыхать на воде, а если он еще не умеет, заходить в воду нужно вместе с ним, причем вода должна быть не выше его пояса. Ребенка нужно научить не бояться звать на помощь, если он попал в беду, а взрослым следует уметь оказывать первую помощь.