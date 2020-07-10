Голикова объяснила обсуждение возобновления международных полетов

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции. И в связи с этим стала возможной постановка вопроса о возобновлении международного авиационного сообщения", - сказала Голикова на брифинге.