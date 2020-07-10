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https://ria.ru/20200710/1574185823.html
Голикова рассказала об обсуждениях по возобновлению международных полетов
Последние две недели оперштаб обсуждает вопрос о возобновлении международного авиасообщения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1400x0_80_0_0_c6157327f1892eedabd84731a56fa124.jpg
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353
60
коронавирус covid-19, татьяна голикова, в мире

Голикова рассказала об обсуждениях по возобновлению международных полетов

17:57 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последние две недели оперштаб обсуждает вопрос о возобновлении международного авиасообщения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Последние две недели оперативным штабом активно обсуждается вопрос о возобновлении международного авиасообщения во всех аспектах этого вопроса", - рассказала Голикова на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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