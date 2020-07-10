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Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям
Москва ждет от Киева официальных разъяснений относительно слов украинского вице-премьера Алексея Резникова о неактуальности Минских соглашений по Донбассу, если РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:57
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий козак
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий козак, украина, в мире

Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

17:57 10.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва ждет от Киева официальных разъяснений относительно слов украинского вице-премьера Алексея Резникова о неактуальности Минских соглашений по Донбассу, если эти заявления не будут опровергнуты, значит Киев выходит из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта на Украине, сказал в пятницу журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны. Ранее Резников говорил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, но белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
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Киев должен официально прояснить свою позицию

Козак отметил, что оценить недавние слова Резникова трудно - "является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова?". При этом он обратил внимание, что в Москве не перестают удивляться, когда "с завидным постоянством мы слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются".
"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - сказал Козак.
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"Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины. Мы продолжим оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады со стороны Украины", - пояснил он.

Прекратили морочить голову?

По словам Козака трудно понять, что произошло в последние несколько дней среди украинской власти, если на состоявшихся встречах в "нормандском формате" и в контактной группе "представители Украины неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям".
"Правда, пытаясь по-своему очень оригинально их интерпретировать. Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно", - считает Козак.
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В целом к словам Киева о неактуальности "Минска-2" в Москве отнеслись довольно сдержанно и философски. "Ну что же? Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств на изнуряющие и как теперь оказалось безрезультатные переговоры в течение более чем 5 лет. Может быть в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру", - сказал Козак.
В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны. В РФ заявили, что встреча длилась 11 часов, стороны смогли выработать конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе.
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На новые соглашения могут уйти годы

На практике, по словам Козака, намерение Украины, по сути, отказаться официально от Минских соглашений и нормандского формата, может означать, что процесс урегулирования будет отодвинут на неопределенное время, ведь в Киеве не могут не понимать, что на выработку новых соглашений может уйти несколько лет.
"Человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий. В любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону. Для донбасского конфликта таким законом были Минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду.". Значит закона больше нет. Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными", - считает он.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий КозакУкраинаВ мире
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