Москва ждет официального прояснения позиции Киева по Минским соглашениям

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва ждет от Киева официальных разъяснений относительно слов украинского вице-премьера Алексея Резникова о неактуальности Минских соглашений по Москва ждет от Киева официальных разъяснений относительно слов украинского вице-премьера Алексея Резникова о неактуальности Минских соглашений по Донбассу , если эти заявления не будут опровергнуты, значит Киев выходит из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта на Украине , сказал в пятницу журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Козак

В четверг украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны. Ранее Резников говорил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, но белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

Киев должен официально прояснить свою позицию

Козак отметил, что оценить недавние слова Резникова трудно - "является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова?". При этом он обратил внимание, что в Москве не перестают удивляться, когда "с завидным постоянством мы слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются".

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года", - сказал Козак.

"Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины. Мы продолжим оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады со стороны Украины", - пояснил он.

Прекратили морочить голову?

По словам Козака трудно понять, что произошло в последние несколько дней среди украинской власти, если на состоявшихся встречах в "нормандском формате" и в контактной группе "представители Украины неизменно декларировали свою приверженность Минским соглашениям".

"Правда, пытаясь по-своему очень оригинально их интерпретировать. Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно", - считает Козак.

В целом к словам Киева о неактуальности "Минска-2" в Москве отнеслись довольно сдержанно и философски. "Ну что же? Приходится только сожалеть. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. О том, что и в Берлине, и в Париже, в Минске и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств на изнуряющие и как теперь оказалось безрезультатные переговоры в течение более чем 5 лет. Может быть в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив – Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру", - сказал Козак.

В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны. В РФ заявили, что встреча длилась 11 часов, стороны смогли выработать конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе.

На новые соглашения могут уйти годы

На практике, по словам Козака, намерение Украины, по сути, отказаться официально от Минских соглашений и нормандского формата, может означать, что процесс урегулирования будет отодвинут на неопределенное время, ведь в Киеве не могут не понимать, что на выработку новых соглашений может уйти несколько лет.