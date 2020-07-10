В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 178 тысяч

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных заболевших Число выявленных заболевших коронавирусом Бангладеш выросло за сутки на более чем 2,9 тысячи, всего в стране выявлены более 178 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки были выявлены 2949 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 178 443. За сутки от коронавируса погибли 37 человек, общее число погибших составляет 2275 человек.

Согласно последним данным, на карантине в стране находятся более 389 тысяч человек, выпущены из-под карантина более 325 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших в стране, власти Бангладеш не стали продлевать режим изоляции, введенный 8 марта, и 31 мая объявили об открытии офисов и возобновлении работы транспорта. При этом власти призвали население страны соблюдать социальную дистанцию.