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В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 178 тысяч
Число выявленных заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки на более чем 2,9 тысячи, всего в стране выявлены более 178 тысяч случаев заболевания,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:56
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бангладеш, в мире

В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 178 тысяч

17:56 10.07.2020
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© РИА Новости / Парвез Ахмад / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Бангладеш
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
© РИА Новости / Парвез Ахмад
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Автомобили скорой помощи в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки на более чем 2,9 тысячи, всего в стране выявлены более 178 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно последним данным, за сутки были выявлены 2949 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 178 443. За сутки от коронавируса погибли 37 человек, общее число погибших составляет 2275 человек.
Согласно последним данным, на карантине в стране находятся более 389 тысяч человек, выпущены из-под карантина более 325 тысяч человек.
Несмотря на рост числа заболевших в стране, власти Бангладеш не стали продлевать режим изоляции, введенный 8 марта, и 31 мая объявили об открытии офисов и возобновлении работы транспорта. При этом власти призвали население страны соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБангладешВ мире
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