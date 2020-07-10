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Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

17:54 10.07.2020 (обновлено: 22:34 10.07.2020)
78579
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", сказала она на брифинге.
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По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
"И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тысяч населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период", — объяснила она.
Авиационным властям, отметила Голикова, нужно будет провести переговоры и выяснить, какие страны соответствуют этим критериям. Авиасообщение будет возобновляться по принципу взаимности.
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Также вице-премьер рассказала, что прилетевших из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вероятно, будут отправлять в карантин.
"Или, если граждане не имеют теста на COVID, до получения отрицательного результата они помещаются в обсерватор", — уточнила она.
Для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку, полученную не менее чем за три дня до прибытия. Россияне же смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.
"По прилете в течение трех дней <...> провести соответствующее ПЦР-исследование для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом", — заключила Голикова.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.
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Популярные комментарии
Ура!
10 июля, 17:55
СМСергей Матвеев
27300137
Это они зря, бабло победило зло!
10 июля, 18:05
Vasya Ivanov
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