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https://ria.ru/20200710/1574185344.html
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 18,9 тысячи
Число выявленных заболевших с коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 258, до 18924, всего с начала пандемии умерли 635 человек, сообщила в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 18,9 тысячи

17:50 10.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 258, до 18924, всего с начала пандемии умерли 635 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18666 зарегистрированных случаях коронавируса, 624 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 258 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18924. Всего 12188 человек были вылечены, а 635 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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