Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 18,9 тысячи

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных заболевших с коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 258, до 18924, всего с начала пандемии умерли 635 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18666 зарегистрированных случаях коронавируса, 624 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 258 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18924. Всего 12188 человек были вылечены, а 635 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.