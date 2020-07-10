Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 18,9 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 258 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18924. Всего 12188 человек были вылечены, а 635 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.