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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574185224.html
Голикова назвала критерии для возобновления международных полетов
Для возобновления авиасообщения со страной заболеваемость COVID-19 там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:33
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россия
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татьяна голикова
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874132_0:92:2695:1608_1400x0_80_0_0_ed2d0d0322ef7f63c17bd34b95165629.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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Голикова назвала критерии для возобновления международных полетов

17:49 10.07.2020 (обновлено: 18:33 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Для возобновления авиасообщения со страной заболеваемость COVID-19 там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Первый критерий схож с теми критериями, которые применяются в других странах. Это критерий, который связан с показателем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения. Мы предполагаем, что в России он должен быть использован на уровне 40 на 100 тысяч населения… И рассчитывается этот показатель - 40 на 100 тысяч населения - за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период", - сказала Голикова на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваВ мире
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