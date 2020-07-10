https://ria.ru/20200710/1574185224.html
Голикова назвала критерии для возобновления международных полетов
Для возобновления авиасообщения со страной заболеваемость COVID-19 там должна составлять около 40 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:49
2020-07-10T18:33
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874132_0:92:2695:1608_1400x0_80_0_0_ed2d0d0322ef7f63c17bd34b95165629.jpg
https://ria.ru/20200710/1574185609.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874132_0:92:2695:1608_1400x0_80_0_0_ed2d0d0322ef7f63c17bd34b95165629.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874132_430:0:2695:1699_1400x0_80_0_0_0c7cda3cda3a58a5bc8011a9935c15bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874132_629:0:2328:1699_1400x0_80_0_0_8061592a71d4148d83a312676a9d848c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, в мире