https://ria.ru/20200710/1574185044.html
В МИД опровергли информацию о "минировании" здания
В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:45
2020-07-10T17:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573981794.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, происшествия