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В МИД опровергли информацию о "минировании" здания
В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, происшествия

В МИД опровергли информацию о "минировании" здания

17:45 10.07.2020 (обновлено: 17:51 10.07.2020)
199
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
"Сообщения о "минировании" не подтверждаем, речь идет о рутинных проверочных мероприятиях", - сообщили РИА Новости в МИД.
Сотрудник полиции
6 июля, 23:22
В Калининграде задержали подозреваемого в "минировании" торговых центров
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПроисшествия
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