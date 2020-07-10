В ДНР заявили о ранении трех человек за неделю из-за боевых действий

"В период с 4 по 10 июля 2020 года в результате боевых действий ранения получили трое защитников республики... к счастью, никто не погиб", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 69 человек, погибли 32 человека, всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека, в том числе 81 ребенок.