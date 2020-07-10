Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574184982.html
В ДНР заявили о ранении трех человек за неделю из-за боевых действий
Три человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:45
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://ria.ru/20200710/1574170787.html
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_adb298842df4feb04fc4121b3e597fae.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_584:0:2632:2048_1400x0_80_0_0_9e48f4fd509ebbae8cf561cc98e8c64a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о ранении трех человек за неделю из-за боевых действий

17:45 10.07.2020
2113
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Три человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"В период с 4 по 10 июля 2020 года в результате боевых действий ранения получили трое защитников республики... к счастью, никто не погиб", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 69 человек, погибли 32 человека, всего с начала конфликта в ДНР погибли 4932 человека, в том числе 81 ребенок.
Украинский военный
14:31
В ДНР заявили о 44 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
101660
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Открытие выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"
Сдача ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
Президент РФ Владимир Путин
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Акция протеста в США
Губернатор Юты объявил режим ЧС в столице штата
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Собор Святой Софии в Стамбуле
Госсовет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии на мечеть
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперты оценили идею деноминации рубля
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 80,27 рубля
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
В МИД опровергли информацию о "минировании" здания
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Крымские ученые приступили к разработке вакцины против коронавируса
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
Лента новостейМолния