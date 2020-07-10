Горячая линия Минкурортов Крыма приняла более 11 тысяч звонков за полгода

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За полгода на Горячую линию министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тысяч звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было — около 600 обращений, За полгода на Горячую линию министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тысяч звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было — около 600 обращений, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, большая часть звонков была в июне и мае – 9 522.

В июле частота обращений начала снижаться — в первую неделю поступило около 600 звонков.

"Это связано с тем, что курортный сезон уже вошел в активную фазу, большинство вопросов урегулировано. У туристов есть понимание какие требования Роспотребнадзора действуют для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", — отметил министр.

Гостей республики интересовали, прежде всего, правила въезда в Крым в условиях действующего режима повышенной готовности, необходимость иметь при себе тест на отсутствие COVID-19 и изменения в посещении пляжа. Также популярными были вопросы об объектах размещения и питания, туристских агентствах, достопримечательностях, турмаршрутах и транспортных услугах.

География респондентов очень широка, звонки поступили из 75 субъектов Российской Федерации. Лидируют по количеству обращений Москва и Санкт–Петеребург. Кроме того, были обращения из других стран — Белоруссии, Германии, Украины, Франции, Чехии.