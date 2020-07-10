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Горячая линия Минкурортов Крыма приняла более 11 тысяч звонков за полгода
За полгода на Горячую линию министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тысяч звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было —... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:51
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, туристы, новости - туризм, белоруссия, республика крым, украина

Горячая линия Минкурортов Крыма приняла более 11 тысяч звонков за полгода

17:50 10.07.2020 (обновлено: 17:51 10.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За полгода на Горячую линию министерства курортов и туризма Республики Крым поступило более 11 тысяч звонков, тогда как в прошлом году за этот же период было — около 600 обращений, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, большая часть звонков была в июне и мае – 9 522.
В июле частота обращений начала снижаться — в первую неделю поступило около 600 звонков.
"Это связано с тем, что курортный сезон уже вошел в активную фазу, большинство вопросов урегулировано. У туристов есть понимание какие требования Роспотребнадзора действуют для недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", — отметил министр.
Гостей республики интересовали, прежде всего, правила въезда в Крым в условиях действующего режима повышенной готовности, необходимость иметь при себе тест на отсутствие COVID-19 и изменения в посещении пляжа. Также популярными были вопросы об объектах размещения и питания, туристских агентствах, достопримечательностях, турмаршрутах и транспортных услугах.
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География респондентов очень широка, звонки поступили из 75 субъектов Российской Федерации. Лидируют по количеству обращений Москва и Санкт–Петеребург. Кроме того, были обращения из других стран — Белоруссии, Германии, Украины, Франции, Чехии.
Бесплатная горячая линия работает круглогодично, в курортный сезон с апреля по конец октября с 09:00 до 21:00 отвечают операторы. В остальное время можно оставить голосовое сообщение и получить звонок от оператора с решением вопроса в рабочее время.
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