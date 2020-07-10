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Эксперт оценил последствия пограничного конфликта Индии и Китая
Экономические отношения между Индией и Китаем в краткосрочной перспективе после столкновения военных двух стран на линии фактического контроля в Ладакхе ждет... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:43
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чжао лицзянь, юго-восточная азия, мид кнр, huawei technologies, китай, индия, экономика

Эксперт оценил последствия пограничного конфликта Индии и Китая

17:43 10.07.2020
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© REUTERS / Danish IsmailИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
© REUTERS / Danish Ismail
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Экономические отношения между Индией и Китаем в краткосрочной перспективе после столкновения военных двух стран на линии фактического контроля в Ладакхе ждет охлаждение, заявил РИА Новости профессор Национального института государственных финансов и политики в Нью-Дели Нагапдуи Рангарудди Бханумурти.
"Некоторая деловая активность не будет развиваться после недавнего столкновения между двумя странами на границе. Например, в последнее время Индия запретила некоторые приложения. Можно предположить, что будут некие настроения против китайских продуктов. Я предполагаю, что эти экономические отношения будут несколько нарушены, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - сказал он.
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История вопроса

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информация о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародована не была.
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В начале июля представители МИД двух стран договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон и продолжить консультации для восстановления мира в приграничных районах.
Помимо увеличения численности военных в Ладакхе в ответ на обострение на границе Индия приняла ряд экономических мер в отношении Китая, в частности запретила 59 разработанных в соседней стране приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". В список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat и другие приложения.
Позже министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил, что Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана, а также введет 25-процентную таможенную пошлину на солнечные модули с августа, которая может быть повышена до 40% с апреля 2022 года. На долю Китая приходится почти 80% поставок модулей в Индию. В настоящее время Индия взимает 15-процентную защитную пошлину на импорт солнечных батарей и модулей из Китая и Малайзии. Срок действия пошлины истекает в конце июля.
Кроме того, источник в министерстве электроники и информационных технологий Индии сообщил РИА Новости, что ведомство намерено отстранить китайский телекоммуникационный гигант Huawei от участия в испытаниях сетей 5G.
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Ограничения останутся

Несмотря на несколько раундов переговоров между командующими силами двух стран в Ладакхе и дипломатами Индии и Китая по вопросу умиротворения ситуации на границе, отношения между двумя странами пока нельзя назвать мирными, несмотря на тесные экономические связи двух стран до этого кризиса.
В 2018-19 финансовом году объем двусторонней торговли составил 88 миллиардов долларов. Китай является крупнейшим импортером Индии, экспортируя более 3 тысяч наименований товаров, в частности ингредиенты для фармацевтической промышленности, компоненты для автомобильной промышленности, сталь, косметику и даже игрушки. Некоторые индийские фирмы также импортируют сырье из Китая для производства своих товаров, и запрет на них может повредить индийским производителям и нарушить цепочки поставок.
Кроме того, Индия является основным направлением для китайских инвестиций. Крупные индийские стартапы, такие как приложение для доставки продуктов из ресторанов Zomato и приложение для платежей Paytm, получили инвестиции из Китая на миллионы долларов. По оценкам экспертов, общие инвестиции китайских компаний в Индию оцениваются примерно в 26 миллиардов долларов.
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"Многие индийские компании имеют торговые отношения и отношения по поводу инвестиций (из Китая). Много венчурного капитала, много стартапов зависит от китайского капитала. Конечно (из-за инцидента – ред.), было некое возмущение, но я думаю, что настроения могут быть больше по отношению к китайским продуктам и меньше связаны с китайскими инвестициями", - отметил профессор Бханумурти.
Еще до разведения сил в Ладакхе правительственные чиновники говорили о том, что Индия усилит контроль за импортом товаров китайскими компаниями, которые пытаются импортировать свои товары в Индию через страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. После того, как ситуация в Ладакхе начала нормализовываться, такие разговоры приутихли, но курс на экономическую независимость страны продолжается.
"В долгосрочной перспективе у нас есть экономическая идея, что мы хотели бы быть самостоятельными. Но этот вопрос не имеет ничего общего с Китаем, это связано, в общем, с мировой экономикой. Индия хочет меньше зависеть от импорта и больше экспортировать. Это, если мы говорим о долгосрочном видении. В целом Индия хочет больше экспортировать в мир, чем импортировать", - отметил Бханумурти.
Несмотря на охлаждение отношений, Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в Индии Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайско-индийское сотрудничество в природе своей взаимовыгодное, а создание искусственных препятствий для двустороннего практического сотрудничества нарушает правила ВТО и навредит собственным интересам Индии.
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Чжао ЛицзяньЮго-Восточная АзияМИД КНРHuawei TechnologiesКитайИндияЭкономика
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