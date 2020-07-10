Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"

"По ходатайству следствия Московским районным судом избрана мера пресечения заместителю начальника ГУФСИН по Нижегородской области Сычеву в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток - по 6 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда.