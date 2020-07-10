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Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"
Заместитель начальника ГУФСИН Нижегородской области Евгений Сычев арестован на 1 месяц 28 суток по делу о превышении должностных полномочий, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Замглавы нижегородского ГУФСИН арестовали по делу об "откатах"

17:39 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Заместитель начальника ГУФСИН Нижегородской области Евгений Сычев арестован на 1 месяц 28 суток по делу о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, в июле 2020 года замначальника регионального ГУФСИН Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных часть полученных ими премий по итогам работы за первый квартал 2020 года в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого поощрения. Получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд, добавляет СУСК. По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля. Следователи СК выясняют, были ли еще случаи получения "откатов" от подчиненных.
"По ходатайству следствия Московским районным судом избрана мера пресечения заместителю начальника ГУФСИН по Нижегородской области Сычеву в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток - по 6 сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что в пятницу Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал Вахонина до 6 сентября 2020 года включительно.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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