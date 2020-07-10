В Ивановской области спасли больную COVID женщину и ее новорожденную дочь

"Однако у пациентки появились признаки дыхательной недостаточности, и было принято решение о досрочном родоразрешении. Реаниамобилем ее доставили в родильный дом №1, где при соблюдении противоэпидемических мероприятий проведено экстренное кесарево сечение", - говорится в сообщении.