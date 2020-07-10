В Ивановской области спасли больную COVID женщину и ее новорожденную дочь

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Врачи в Ивановской области спасли больную коронавирусной инфекцией женщину и родившуюся у нее девочку, которая была в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
По данным правительства, женщина 34 лет со сроком беременности 35 недель заболела коронавирусом и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №8 Иваново.
"Однако у пациентки появились признаки дыхательной недостаточности, и было принято решение о досрочном родоразрешении. Реаниамобилем ее доставили в родильный дом №1, где при соблюдении противоэпидемических мероприятий проведено экстренное кесарево сечение", - говорится в сообщении.
Как рассказал журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, у женщины родилась девочка. "При рождении состояние было тяжелым, но после проведения лечебных мероприятий оно улучшилось. Надеюсь, что с помощью медиков вся эта история закончится благополучно", – приводит слова Фокина облправительство.
В Ивановской области зарегистрирован 5371 случай COVID-19. Выздоровели 3350 пациентов, умерли 55.
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