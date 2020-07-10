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В Ивановской области спасли больную COVID женщину и ее новорожденную дочь
Врачи в Ивановской области спасли больную коронавирусной инфекцией женщину и родившуюся у нее девочку, которая была в тяжелом состоянии, сообщает правительство... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
иваново
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коронавирус в россии, ивановская область, иваново, михаил фокин

В Ивановской области спасли больную COVID женщину и ее новорожденную дочь

17:39 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Врачи в Ивановской области спасли больную коронавирусной инфекцией женщину и родившуюся у нее девочку, которая была в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона.
По данным правительства, женщина 34 лет со сроком беременности 35 недель заболела коронавирусом и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №8 Иваново.
"Однако у пациентки появились признаки дыхательной недостаточности, и было принято решение о досрочном родоразрешении. Реаниамобилем ее доставили в родильный дом №1, где при соблюдении противоэпидемических мероприятий проведено экстренное кесарево сечение", - говорится в сообщении.
Как рассказал журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, у женщины родилась девочка. "При рождении состояние было тяжелым, но после проведения лечебных мероприятий оно улучшилось. Надеюсь, что с помощью медиков вся эта история закончится благополучно", – приводит слова Фокина облправительство.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИвановская областьИвановоМихаил Фокин
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