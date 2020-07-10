В ООН заявили о снижении незаконного оборота слоновой кости в мире

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объем незаконного оборота слоновой кости и рогов носорогов в мире снизился, но растет угроза со стороны контрабандистов для тигров, сообщается в новом докладе Управления Объем незаконного оборота слоновой кости и рогов носорогов в мире снизился, но растет угроза со стороны контрабандистов для тигров, сообщается в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

В докладе изложены основные мировые тенденции в области преступлений против дикой природы и проанализированы рынки незаконной торговли розовым деревом, слоновой костью, рогами носорога, чешуей панголинов, живыми рептилиями и частями крупных кошачьих.

Согласно докладу, спрос на африканскую слоновую кость и рога носорогов снижается и объем их незаконного оборота меньше, чем предполагалось ранее. Ежегодный незаконный доход от торговли слоновой костью и рогом носорога в период с 2016 по 2018 год оценивался в 400 миллионов и 230 миллионов долларов США соответственно.

С другой стороны, спрос на древесину тропических пород деревьев значительно вырос за последние два десятилетия, на фоне того как нелегальная торговля африканским розовым деревом входит в некоторые легальные цепочки поставок, такие как международная торговля деревянной мебелью. В последние годы также возрос объем изъятий продуктов из тигра, а также интерес торговцев к частям других крупных кошачьих.

В докладе также объясняется, что, как и на многих других рынках, торговля дикими животными и продуктами дикой природы также расширилась в цифровую сферу. Продажи определенных продуктов, таких как живые рептилии и продукты из кости тигра, "перешли на онлайн-платформы и зашифрованные приложения для обмена сообщениями, поскольку торговцы нашли новые способы связи с потенциальными покупателями".