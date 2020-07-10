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В ООН заявили о снижении незаконного оборота слоновой кости в мире
Объем незаконного оборота слоновой кости и рогов носорогов в мире снизился, но растет угроза со стороны контрабандистов для тигров, сообщается в новом докладе... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:36
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оон, в мире

В ООН заявили о снижении незаконного оборота слоновой кости в мире

17:36 10.07.2020
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© AP Photo / Sakchai LalitБивни слонов, изъятые на таможне в аэропорту Бангкока, Таиланд
Бивни слонов, изъятые на таможне в аэропорту Бангкока, Таиланд
© AP Photo / Sakchai Lalit
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объем незаконного оборота слоновой кости и рогов носорогов в мире снизился, но растет угроза со стороны контрабандистов для тигров, сообщается в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.
В докладе изложены основные мировые тенденции в области преступлений против дикой природы и проанализированы рынки незаконной торговли розовым деревом, слоновой костью, рогами носорога, чешуей панголинов, живыми рептилиями и частями крупных кошачьих.
Согласно докладу, спрос на африканскую слоновую кость и рога носорогов снижается и объем их незаконного оборота меньше, чем предполагалось ранее. Ежегодный незаконный доход от торговли слоновой костью и рогом носорога в период с 2016 по 2018 год оценивался в 400 миллионов и 230 миллионов долларов США соответственно.
С другой стороны, спрос на древесину тропических пород деревьев значительно вырос за последние два десятилетия, на фоне того как нелегальная торговля африканским розовым деревом входит в некоторые легальные цепочки поставок, такие как международная торговля деревянной мебелью. В последние годы также возрос объем изъятий продуктов из тигра, а также интерес торговцев к частям других крупных кошачьих.
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В докладе также объясняется, что, как и на многих других рынках, торговля дикими животными и продуктами дикой природы также расширилась в цифровую сферу. Продажи определенных продуктов, таких как живые рептилии и продукты из кости тигра, "перешли на онлайн-платформы и зашифрованные приложения для обмена сообщениями, поскольку торговцы нашли новые способы связи с потенциальными покупателями".
Отмечается, что отслеживать онлайн-торговлю гораздо сложнее из-за отсутствия прозрачности и ограниченных возможностей правоохранительных органов.
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