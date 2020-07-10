Зеленский и министр обороны Турции обсудили торговое сотрудничество

"Собеседники обсудили реализацию дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года… Среди прочего, отмечена необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией… Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.