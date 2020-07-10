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Зеленский и министр обороны Турции обсудили торговое сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили сотрудничество в сфере торговли и обороны на встрече в Киеве,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:34
хулуси акар
владимир зеленский
турция
украина
в мире
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хулуси акар, владимир зеленский, турция, украина, в мире

Зеленский и министр обороны Турции обсудили торговое сотрудничество

17:34 10.07.2020
259
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили сотрудничество в сфере торговли и обороны на встрече в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского президента.
"Собеседники обсудили реализацию дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года… Среди прочего, отмечена необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией… Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Также стороны обсудили практические вопросы сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли и договорились о проведении консультаций по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей, добавили в офисе президента.
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Хулуси АкарВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаВ мире
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