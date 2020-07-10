Зеленский и министр обороны Турции обсудили торговое сотрудничество

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили сотрудничество в сфере торговли и обороны на встрече в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса украинского президента.
"Собеседники обсудили реализацию дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года… Среди прочего, отмечена необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией… Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Также стороны обсудили практические вопросы сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли и договорились о проведении консультаций по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей, добавили в офисе президента.