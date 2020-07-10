https://ria.ru/20200710/1574184233.html
Ученые нашли необычный способ диагностировать коронавирус
Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу. Они опубликовали исследование в журнале IEEE Open Journal of Engineering in... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:31
2020-07-10T20:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
массачусетский технологический институт
сша
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https://ria.ru/20200710/1574155568.html
1
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, массачусетский технологический институт, сша
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Группа ученых из MIT
рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу. Они опубликовали исследование в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology
.
Как отмечается в статье, речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит.
В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен COVID-19, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заражения и после того, как стало известно о положительном анализе на коронавирус.
Авторы работы выяснили, что при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.
При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.