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https://ria.ru/20200710/1574183840.html
Росстат объявил о 7444 умерших от коронавируса в мае
Коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, заявил глава Росстата... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
павел малков
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Непонятная статистика: свыше 8 тысяч смертей, связанных с коронавирусом, в мае, а по данным сайта стопкоронавирус.ру, число смертей за май если суммировать - менее пяти тысяч. Где правда?
16
Да,правды мы не узнаем! Росстат всегда был химиком. И потом,если бы не пособия на ковид,может быть и посчитали бы по другому,более честно.
15
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел малков, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат объявил о 7444 умерших от коронавируса в мае

17:27 10.07.2020 (обновлено: 20:52 10.07.2020)
2976
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, заявил глава Росстата Павел Малков.
"В мае COVID стал главной причиной смерти в 5644 случаях, это подтвержденные первичные причины смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но еще не завершены все анализы, таких 1800 случаев", - сказал Малков в интервью телеканалу "Россия 1".
Он также сообщил, что в мае было зарегистрировано 1530 случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал влияние на ее приближение. "Коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти в 3478 случаях, это по маю", - добавил Малков.
Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за апрель. По данным статистического ведомства, в апреле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 1748 человек (против предыдущего отчета в 1660 человек), в том числе у 1350 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 1270), у 398 человек - не идентифицирован (против 390 в предыдущем отчете).
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Росстат также уточнил данные по числу умерших в апреле, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - теперь их 1077 (против 1052), из них в 435 COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (как и в предыдущем отчете); в 642 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 617).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0522124
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Павел МалковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
Непонятная статистика: свыше 8 тысяч смертей, связанных с коронавирусом, в мае, а по данным сайта стопкоронавирус.ру, число смертей за май если суммировать - менее пяти тысяч. Где правда?
10 июля, 17:35
Руслан Тлеуж
1230100
Да,правды мы не узнаем! Росстат всегда был химиком. И потом,если бы не пособия на ковид,может быть и посчитали бы по другому,более честно.
10 июля, 17:51
LDLisa Dolj
1200300
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