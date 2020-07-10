Росстат объявил о 7444 умерших от коронавируса в мае

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Павел Малков. Коронавирус в мае стал главной причиной смерти 5644 человек России, еще в 1800 случаях вирус предполагается как основная причина смерти, заявил глава Росстата

"В мае COVID стал главной причиной смерти в 5644 случаях, это подтвержденные первичные причины смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но еще не завершены все анализы, таких 1800 случаев", - сказал Малков в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также сообщил, что в мае было зарегистрировано 1530 случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал влияние на ее приближение. "Коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти в 3478 случаях, это по маю", - добавил Малков.

Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за апрель. По данным статистического ведомства, в апреле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 1748 человек (против предыдущего отчета в 1660 человек), в том числе у 1350 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 1270), у 398 человек - не идентифицирован (против 390 в предыдущем отчете).

Росстат также уточнил данные по числу умерших в апреле, когда причина смерти отнесена к прочим важным состояниям - теперь их 1077 (против 1052), из них в 435 COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (как и в предыдущем отчете); в 642 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 617).